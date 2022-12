Deschamps : "C'est toujours une immense fierté"

L'équipe de France a battu le Maroc (2-0), lors des demi-finales de la Coupe du monde. Didier Deschamps a confié sa satisfaction en salle de presse.





Face aux médias, Didier Deschamps a fait part de son enthousiasme, après le succès obtenu par les Bleus contre le Maroc. Le sélectionneur se réjouit de retrouver la finale du Mondial : "C'est toujours une immense fierté quand on obtient les résultats qu'on veut. C'était la dernière étape pour accéder à la finale de dimanche. Cela n'a pas été simple, mais avec un mélange de qualité, d'expérience et d'état d'esprit, on y est arrivés. En tant que sélectionneur, ma satisfaction va d'abord au groupe de joueurs qui sont là, je ne pense pas spécialement à moi, c'est surtout pour eux", a-t-il expliqué.





"Messi est étincelant"

Le Basque se prépare désormais à affronter l'Argentine de Lionel Messi : "Messi est étincelant depuis le début de la compétition. En quatre ans, oui, il y a forcément des différences. Il y a quatre ans déjà, j'imaginais qu'il allait jouer quelque part et finalement, il avait évolué à un poste d'avant-centre contre nous... Alors que là, il est plus dans une doublette avec un avant-centre et lui a beaucoup de liberté, il touche beaucoup de ballons, il est vraiment très en jambes. On va faire en sorte de limiter au maximum son influence, comme eux vont essayer de le faire avec certains de nos joueurs", a-t-il ajouté.



Le dernier face-à-face entre l'Argentine et la France remonte au Mondial 2018. Les Bleus avaient battu l'Albiceleste 4-3, lors des huitièmes de finale.