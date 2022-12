Mercato : Fulham en pole pour Karsdorp ?

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, Fulham est le club le mieux placé pour accueillir Rick Karsdorp. L'OM ne serait pas intéressé par sa venue selon le journaliste.





Depuis quelques semaines, la presse fait état d'un intérêt de l'OM pour Rick Karsdorp et ce, malgré le fait que le couloir droit soit pourtant bien fourni avec Jonathan Clauss et Issa Kaboré.



Pour l'instant, Pablo Longoria n'est en tout cas pas passé à l'action, mais c'est le cas de Fulham, club le plus intéressé par le joueur de la Roma d'après le toujours bien informé Gianluca Di Marzio. L'actuel 9ème de Premier League devrait, toujours selon la même source, faire une offre après la fin de la Coupe du Monde. De son côté, le club italien privilégie un transfert sec.



Le journaliste ne cite pas l'OM parmi les potentiels intéressés par les services du Hollandais.