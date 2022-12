France-Maroc : l'arbitre est connu

Le Mexicain Cesar Ramos a été désigné arbitre central de la demi-finale du Mondial 2022 entre la France et le Maroc.





Ce soir, l'Équipe de France jouera sa place en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc, à partir de 20h. Pour cette rencontre, la FIFA a nommé Cesar Ramos comme arbitre central.



Le Mexique, qui dispute sa deuxième Coupe du Monde, a déjà officié lors de six rencontres dans cette édition 2022 et notamment le match du Maroc face à la Belgique (2-0). Il sera assisté de ses compatriotes Alberto Morín et Miguel Hernández. Le Canadien Drew Fischer sera en charge du VAR.