Balerdi : "Avec Sanchez, on a un as dans notre manche"

Le défenseur argentin est revenu sur l'apport d'Alexis Sanchez depuis son arrivée à Marseille cet été.





Alors que certains le pensaient cramer après son passage à l'Inter, Alexis Sanchez a démontré qu'il en avait encore sous la pédale depuis son arrivée sur la Canebière.



Auteur de 7 buts en 17 matchs, le Chilien est le leader de l'attaque olympienne. Mais son rôle est également primordial dans le vestiaire en raison de son immense expérience, comme le confiait Leonardo Balerdi dans Objectif Match : "Il est spécial, mais c'est aussi un apport très positif pour l'équipe. Avec lui, tu sais que tu as un as dans ta manche et qui sait ce qu'il peut faire sur le terrain. Je lui ai déjà dit qu'il parlait beaucoup, mais quand il parle, on doit en profiter. Parce qu'il a beaucoup d'expérience, il connait très bien le football et en l'écoutant, en essayant de comprendre les mouvements qu'il fait pour bien utiliser le ballon, mais aussi pour que, lorsque je me retrouve contre un joueur de sa qualité, je me montre à la hauteur."



Alexis Sanchez est notamment passé par Barcelone, Arsenal, Manchester United et l'Inter et a inscrit pas moins de 205 buts en carrière.