Mbemba annonce la couleur pour son avenir à l'OM

Chancel Mbemba espère bien gagner des trophées avec l'OM. Le défenseur souhaite marquer l'histoire du club.





Dans Objectif Match, Chancel Mbemba a (brièvement) expliqué pourquoi il avait choisi l'OM. Le joueur souhaite remporter des titres : "J'ai gagné dans de gros clubs. Ici, pour moi dans ma tête, il fallait que je vienne. Chaque club, il faut que quand je parte, j'ai des trophées. Il faut que mon nom marque", a-t-il déclaré.



Chancel Mbemba a auparavant évolué à Anderlecht (2013-2015), Newcastle (2015-2018) et Porto (2018-2022). Le joueur a notamment été sacré champion de Belgique (2014), de Championship (D2 anglaise, 2017) et du Portugal (2020 et 2022).