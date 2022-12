Rongier : "Mbemba, c'est la force tranquille"

Valentin Rongier a confié le bien qu'il pensait de son nouveau coéquipier Chancel Mbemba. Le milieu de terrain de l'OM apprécie l'état d'esprit et la force qui se dégagent du défenseur.





Dans l'émission Objectif Match, Valentin Rongier s'est exprimé sur la présence de Chancel Mbemba, au sein de la défense de l'OM. Le milieu de terrain valide totalement sa venue : "Chancel c'est mon gars, la force tranquille. Quand il dit ‘je suis timide' mais pas sur le terrain, c'est vrai. En dehors, il est top, il cherche à chambrer. Mais sur le terrain, c'est sérieux et appliqué et ça se ressent. Il fait des matchs de très haut niveau, il marque, il défend bien, il sait tout faire", a lâché l'ancien Nantais.



Chancel Mbemba a pris part à 20 matchs, toutes compétitions confondues. L'international congolais a aussi marqué 3 buts et donné 1 passe décisive.