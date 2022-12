Mercato : Luis Henrique prolonge avec Botafogo

Botafogo a annoncé avoir prolongé le prêt de Luis Henrique jusqu'en décembre 2023. Son retour à Marseille était initialement prévu en juin 2023 et le club brésilien conserverait son option d'achat de 8 millions d'euros.





Sur son site officiel, Botafogo a annoncé avoir prolongé le prêt de Luis Henrique de six mois. Le milieu offensif restera jusqu'en décembre 2023, contre juin 2023 prévu initialement. Le club brésilien garde une option d'achat de 8 millions d'euros pour s'attacher ses services définitifs.



Âgé de 20 ans, Luis Henrique n'a disputé que 10 matchs de championnat brésilien (pour 0 but et 0 passe décisive), cette saison. Le joueur n'a été titularisé qu'une seule fois.