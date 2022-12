Courbis ne croit pas aux chances du Maroc

Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis a estimé que le Maroc avait très peu de chances de s'imposer face aux Bleus demain.





Si l'Équipe de France fait assez logiquement figure de favori dans cette demi-finale face au Maroc, il serait malvenu de sous-estimer une équipe qui a battu la Belgique, l'Espagne et le Portugal et qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la Coupe du Monde.



Pourtant, certains n'ont pas peur d'afficher leurs certitudes quant aux chances françaises. C'est le cas de Rolland Courbis, qui expliquait, sur les ondes de RMC, que battre la France serait mission impossible pour les Lions de l'Atlas : "Il y a premièrement la fatigue, les blessures, ce qui n'est plus le cas de l'équipe de France. Avec l'équipe expérimentée que nous avons, qui va rentrer dans ce match comme si elle avait un but à remonter, je pense que même avec un Maroc héroïque, ça va être compliqué. Je pense que c'est l'adversaire de trop. Je ne veux pas saper le moral de nos amis marocains, mais je pense que ce sera très très compliqué. C'est mission impossible. Je n'y crois pas une seconde."



L'ancien coach de l'OM estimait sans doute que les coéquipiers d'Achraf Hakimi n'avaient aucune chance de s'imposer face à l'Espagne et que le Portugal était déjà le "match de trop".