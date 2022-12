France-Maroc : deux incertains côté Bleus

Malades, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont incertains pour la demi-finale face au Maroc demain soir (20h00).





Après l'avalanche de blessures qui a frappé les Bleus avant la Coupe du Monde et la grave blessure de Lucas Hernandez dès la 10ème minute du premier match, les hommes de Didier Deschamps ont été plutôt épargnés durant la compétition. Un moindre mal pour le sélectionneur de l'Équipe de France, qui n'a pas beaucoup de solutions sur son banc (un seul changement lors de la rencontre face à l'Angleterre).



Cependant, la situation pourrait se compliquer en vue de la demi-finale face au Maroc. En effet, selon les informations glanées par L'Équipe, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, tous deux malades, n'ont pas pris part à la séance d'entraînement du jour. Déjà absent de l'entraînement lundi, le défenseur du Bayern Munich souffre d'un mal de gorge. Si leur forfait n'est évidemment pas acté, les deux hommes sont incertains pour l'affrontement face au Maroc.



Pour pallier leur absence, Didier Deschamps pourrait s'appuyer sur Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana, qui a pourtant été loin d'être convaincant face à la Tunisie en phase de poule. L'Équipe de France affrontera les Lions de l'Atlas pour deuxième finale de Coupe du Monde consécutive, demain à partir de 20h00.