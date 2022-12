Deschamps : "Mes joueurs savent à quoi s'attendre"

Face aux journalistes, Didier Deschamps a donné les clés de la rencontre face au Maroc, demain.





Didier Deschamps est un habitué des grands rendez-vous et demain, il disputera sa troisième demi-finale de Coupe du Monde en carrière (une en tant que joueur et deux comme entraîneur). Opposé à une surprenante équipe marocaine, le sélectionneur des Bleus sait à quoi s'attendre : "Cette équipe a une capacité à très bien défendre. Ce n'est pas réduire cette équipe du Maroc à cet aspect défensif. Elle a une très bonne organisation, très rationnelle, où les joueurs se trouvent bien. Avec des joueurs de qualité sur le plan offensif, capable de faire mal. Il y a une ferveur populaire très importante. Ça fait beaucoup de bruit. Mes joueurs sont prévenus, ça fait partie du contexte. Le savoir avant, c'est toujours mieux. Mes joueurs savent à quoi s'attendre."



Interrogé sur le niveau de l'équipe de France depuis une décennie, l'ancien coach de l'OM a livré une partie de sa recette : "Nous ne sommes qu'en demi-finales. C'est déjà un bon parcours. Il n'y a pas de secret. Il faut un amalgame de plein de choses : la qualité des joueurs, mais elle ne suffit pas, la force collective, l'état d'esprit, sont essentiels. Et puis certains matches tiennent à peu de choses. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a quatre ans, nous y sommes arrivés avec une certaine façon. Le maître-mot, c'est m'adapter. Je m'adapte aux situations, aux joueurs. Je veux tirer le meilleur de chaque joueur."