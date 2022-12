Regragui : "J'espère que la France ne nous respectera pas"

Devant la presse, le sélectionneur marocain a affiché son ambition à la veille de défier l'Équipe de France pour une place en finale.





Après avoir battu la Belgique, l'Espagne et le Portugal, Walid Regragui vise très haut dans cette Coupe du Monde 2022 : "Depuis deux ou trois jours, on a envie d'être satisfait et de dire que, quoiqu'il arrive, on aura réussi notre tournoi. Vous allez me prendre pour un fou, mais on veut gagner la Coupe du monde. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour ça, les joueurs et le staff sont prêts à tout pour créer la surprise. On n'est pas là pour être content d'avoir placé l'Afrique en demi-finale parce qu'on aura peut-être plus d'autres occasions."



L'ancien joueur du GF38 a affirmé que ses joueurs seraient à 100% pour affronter les Bleus demain : "On est en mission, on n'est pas fatigué, j'insiste. Demain, on va courir, il n'y aura pas de fatigue. On aura une énergie extraordinaire demain. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre 40 ans, ça sera peut-être la seule chance de gagner. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c'est le moment. On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d'être en demi, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale. J'espère que la France ne nous respectera pas. Car ça sera difficile si c'est le cas."