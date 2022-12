Lloris : "Il y aura un climat hostile"

Présent en conférence de presse, Hugo Lloris s'est exprimé sur le défi qui attend les Bleus face au Maroc, en demi-finale de la Coupe du Monde.





Pour le capitaine de l'Équipe de France, tout le stade poussera derrière les Lions de l'Atlas : "On peut avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours. Il n'y a pas de hasard à ce niveau. Quand tu bats la Belgique, l'Espagne, le Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de qualité en termes d'état d'esprit dans le groupe et sur le terrain. Il y aura un climat hostile, mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement. Il faudra être prêt à élever notre niveau et à nous surpasser."



De ce fait, il estime que les Bleus devront rester sereins face à cette adversité, mais refuse de dire que les Marocains n'ont ‘rien à perdre' sur ce match : "Il faut garder cette sérénité dans l'approche. Il n'y a pas de secret c'est ce qu'on va amener dans la performance, travailler ensemble être fort dans les moments du match et marquer un but de plus que l'adversaire. On ne peut qu'être admiratif, mais ça sera notre adversaire d'un soir avec une qualification pour une finale. C'est l'esprit de compétiteur qui va prédominer dans ce match. Ils sont aussi performants en transition rapide, sur coups de pied arrêtés, ils ont un milieu très dense qui fait beaucoup d'effort. Il faudra attaquer fort et rester vigilant sur les contres. Être ensemble, se surpasser. Je crois que les deux ont à perdre, c'est une demi-finale et une opportunité unique d'accéder à la finale. Croyez-moi, ils veulent aller plus loin. On prépare cette demi-finale, peu importe l'adversaire, pour n'avoir aucun regret."