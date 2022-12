La France a une "voie royale" pour le Mondial selon Di Meco

Dans La Provence, Eric Di Meco s'est dit confiant pour l'Équipe de France, qualifiée en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar.





D'après l'ancien Marseillais, un exploit du Maroc, l'adversaire de la France, est toujours possible, mais les Bleus semblent en bon chemin pour accéder à la finale, voire remporter la Coupe du monde : "Nous avons plus d'armes offensives que l'Espagne et le Portugal (les précédents adversaires du Maroc, ndlr), même si nous pouvons également connaître des difficultés contre des équipes regroupées. Mais nous avons les armes et la confiance. Un nouvel exploit marocain est toujours possible, évidemment, mais les Bleus sont sur la voie royale pour aller décrocher un nouveau titre."



Dans l'autre demi-finale, qui se joue ce mardi soir, l'Argentine de Lionel Messi sera opposée à la Croatie de Luka Modric. La France, elle, jouera demain, à 20h.