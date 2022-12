Gignac se moque du PSG en Ligue des Champions

L'ancien Marseillais André-Pierre Gignac a accordé un entretien à Fox Sports, où l'attaquant des Tigres UANL compare l'OM et le PSG.





Fan de l'OM et passé par le club phocéen de 2010 à 2015, André-Pierre Gignac (37 ans) a ironisé sur les performances du PSG en C1 : "Nous n'avons pas autant d'argent que Paris. La philosophie de l'Olympique de Marseille, c'est la passion. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Ligue des Champions. Le PSG, avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la Ligue des Champions, et on ne lui donne pas."



Le buteur a cela dit reconnu les qualités du PSG, en termes de joueurs : "Au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme (Achraf) Hakimi ou (Kylian) Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser en France avec eux". Tellement que, selon André-Pierre Gignac, être dauphin de Paris en L1 est un trophée en soi : "Après, si tu termines 2e du championnat de France, c'est comme si tu étais champion."



Actuellement, l'OM est 4e de L1, mais l'an dernier, les Phocéens ont fini à la 2e position.