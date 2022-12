Les Minots, "une page de l'histoire de l'OM" dit De Bono

Jean-Charles De Bono, qui a joué à l'OM entre 1980 et 1985, était invité sur la chaîne BFM Marseille.





L'ancien joueur de l'OM, qui évoluait au poste de milieu, s'est remémoré la période des minots, dans les années 80 : "Les minots, c'est vrai que c'est une génération un peu méconnue par rapport aux autres générations. Il y a eu cette liquidation, ce dépôt de bilan et nous, nous étions au club. Au centre de formation en 1979/1980. On venait de gagner la Gambardella qui est l'équivalant de la Coupe de France des moins de 19 ans. Le club a décidé de licencier les joueurs pros et de n'en garder que deux. (...) Ils nous ont demandé de reprendre le flambeau pour les six derniers matchs de la saison. Et l'aventure a commencé !"



Pour Jean-Charles De Bono, cette période est une page à part entière de la riche histoire de l'OM : "C'est une histoire humaine. Il y a le football mais il y aussi les jeunes Marseillais. Les Minots. On était tous issus des quartiers de Marseille et c'est pour ça qu'on nous appelait les Minots. On a eu cette aventure, cette amitié. On a fédéré tout ça. Pour moi, c'est une page de l'histoire du club olympien."