Gignac envoie un tacle au PSG

Interrogé par Fox Sports, André-Pierre Gignac a donné son sentiment sur la rivalité avec le club de la capitale.





Depuis le Mexique, André-Pierre Gignac continue de briller, mais aussi de soutenir l'Olympique de Marseille. Dans une interview accordée à Fox Sports, il est notamment revenu sur la rivalité avec le PSG. L'attaquant des Tigres a envoyé une petite pique au club détenu par le Qatar : "Nous n'avons pas autant d'argent que Paris. La philosophie de l'Olympique de Marseille, c'est la passion. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Ligue des Champions. Le PSG, avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la Ligue des Champions, et on ne lui donne pas. Après, si tu termines 2e du championnat de France, c'est comme si tu étais champion. Au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme Hakimi et Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser en France avec eux."



APG a évolué cinq saisons sous les couleurs phocéennes entre 2010 et 2015 et a inscrit 77 buts en 188 matchs. Depuis, il enfile les buts dans le championnat mexicain avec 178 réalisations en 313 rencontres. Il a également été en finale de la Copa Libertadores en 2015.