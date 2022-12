Carrasso : "Lloris a acquis sa légitimité grâce à sa fiabilité"

Dans un entretien accordé à Eurosport, Cédric Carrasso s'est exprimé sur le rôle de capitaine d'Hugo Lloris.





Arrivé en Équipe de France à peu près à la même période qu'Hugo Lloris et Steve Mandanda, Cédric Carrasso a été le témoin privilégié de l'ascension des deux gardiens. Pour Eurosport, il s'est remémoré cette période : "On est restés quatre ans ensemble avec Steve et Hugo. On formait un groupe soudé. J'étais plus âgé qu'eux et, en étant troisième, j'apportais l'équilibre entre leur concurrence. On a vécu de bonnes périodes dans la bonne humeur. On était tous très proches."



L'ancien portier de l'OM s'est ensuite exprimé sur le rôle de capitaine du gardien de Tottenham. Discret lors de ses débuts en Bleu, Lloris s'est affirmé par l'exemple d'après lui : "Aujourd'hui, c'est différent. Au début : on pouvait se poser la question. Il ne parle pas souvent, mais il dit ce qu'il faut. Son capitanat à l'époque s'explique facilement : c'est le seul de l'équipe qui a toujours été régulier sur le terrain. Il a acquis sa légitimité grâce à sa fiabilité. Après, grâce à ça, il a mûri et pris conscience. Dès le départ, j'ai compris qu'il battrait le record. Il avait un profil physique et mental pour ça : on savait qu'il allait durer longtemps à moins d'un gros pépin physique."



Samedi, le gardien des Bleus a fait taire les critiques de la presse anglaise, qui le voyait comme le "maillon faible du onze. Il en a profité pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'Équipe de France avec 143 sélections.