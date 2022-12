Louza : "Harit est triste et frustré"

Dans un entretien accordé à Tribune Nantaise, le milieu de terrain a donné des nouvelles d'Amine Harit.





Victime d'une grosse blessure lors de la dernière journée avant la trêve internationale face à Monaco, Amine Harit a été privé du Mondial au Qatar. Malgré tout, le milieu offensif olympien aura l'occasion de vivre un peu l'aventure de l'intérieur puisqu'il s'est rendu sur place avec la sélection marocaine, à quelques jours d'affronter l'Équipe de France. Le capitaine Romain Saïss a d'ailleurs publié une photo de son arrivée via son compte Instagram.



Difficile malgré tout d'en oublier la déception de ne pas fouler les pelouses, comme le confiait son ami Imran Louza, dans un entretien accordé à Tribune Nantaise : "Je l'ai eu au téléphone hier, il me disait qu'il était forcément triste et frustré, parce qu'il devait y être, j'ai vraiment de la peine pour lui. Ce qu'il fait avec Marseille, c'est incroyable, le fait qu'il ne soit pas avec le groupe, c'est dur. Mais les gars pensent forcément à lui quand ils ramènent des victoires."



Amine Harit compte 16 sélections avec le Maroc et va être absent pour le reste de la saison. Une situation qui devrait pousser Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant lors du prochain mercato.