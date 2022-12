Mercato : Chabane n'exclut pas le départ d'Ounahi

Saïd Chabane, président angevin, s'est exprimé sur les possibles départs de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, ces prochaines semaines. Les deux joueurs du SCO Angers sont fortement convoités.





Interrogé par RMC Sport, Saïd Chabane a commenté les rumeurs concernant les possibles départs de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi d'Angers. Le second serait notamment convoité par l'OM. Le président du SCO n'exclut pas de se séparer d'eux cet hiver : "Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou qu'en janvier ils vont partir, confie le président angevin. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d'envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais ça devait arriver." Et de justifier sa position : "Vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (...) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal !"



Il parait peu probable que l'OM s'amuse à faire de la surenchère pour obtenir la signature d'un joueur. Âgé de 22 ans, Azzedine Ounahi a disputé 14 matchs de Ligue 1, cette saison.