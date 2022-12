Valbuena : "Je suis sorti de là, j'étais un animal"

Mathieu Valbuena s'est remémoré le discours prononcé par Didier Deschamps lors du match France-Ukraine de 2013. L'ancien coach de l'OM avait tenu des propos qui avaient galvanisé ses troupes.





Sur les ondes de RMC Sport, Mathieu Valbuena s'est souvenu des paroles prononcées par Didier Deschamps, dans le vestiaire des Bleus, en 2013. L'équipe de France s'apprêtait à affronter l'Ukraine, qui l'avait battu 0-2 lors du match aller. Le sélectionneur avait su trouver les mots : "Je suis sorti de là, j'étais un animal, je voulais tout défoncer. Cela a donné beaucoup de force et de détermination à tout le groupe. Il a toujours su insuffler ça à ses équipes. Deschamps dans ses causeries, il va parler un peu de tactique, mais il ne va pas s'attarder sur le sujet, il va surtout parler des familles, de l'humain, il va nous faire partager ses expériences de joueur et d'entraîneur. Il te donne des frissons. Tu sors de cette causerie, tu te dis 'wahou'", a confié Petit Vélo.



Les Bleus s'étaient alors imposés 3-0 et avaient obtenu leur billet pour la Coupe du monde 2014.