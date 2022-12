Spignoli : "L'objectif est de bien repréparer l'équipe"

Carlo Spignoli, préparateur physique de l'OM, s'est exprimé sur le programme de fin d'automne des Phocéens. Le technicien a indiqué que les joueurs avaient bien respecté leur travail durant les congés.





Interrogé par La Provence, Carlo Spignoli a commenté la préparation physique réalisée par les Olympiens. Le technicien a révélé ses objectifs : "C'est inhabituel pour nous et pour toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, il y a deux semaines à Noël avec tous les joueurs en vacances. Là, nous avons un groupe restreint avec encore des joueurs en vacances post-Mondial (Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu sont attendus mercredi, NDLR) ou sollicités pour la coupe du monde (Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout). L'objectif est de bien repréparer l'équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue, remettre au niveau les joueurs en fonction de la première partie de saison effectuée, en fonction de leur temps de jeu, de leur participation ou non aux matches internationaux ou à la coupe du monde."





"Nous avons pu débuter un travail plus spécifique"

Les joueurs marseillais ne sont pas revenus de leurs vacances hors de forme : "Nous les avons récupérés dans un bon état physique et mental. Le programme avait bien été effectué. C'est la raison pour laquelle nous avons pu débuter un travail plus spécifique très rapidement", a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'OM a disputé une rencontre amicale face à Sassuolo, dimanche. Les Marseillais se sont inclinés 2-3.