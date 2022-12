Mercato : l'OM en pole pour Karsdorp, le détail de l'opération

L'OM aurait pris l'avantage sur ses concurrents dans le dossier de la signature de Rick Karsdorp. La Roma attendrait entre 10 et 12 millions d'euros, bonus compris, pour le laisser filer.





Si l'on en croit les éléments relayés par le site RomaGiallorossa, l'OM est le club qui a le plus de chance d'obtenir la signature de Rick Karsdorp, lors du mercato hivernal. Critiqué par Jose Mourinho, le joueur est poussé vers la sortie. Les Olympiens négocieraient depuis plusieurs semaines un prêt avec option d'achat quasi obligatoire : les Italiens attendraient entre 10 et 12 millions d'euros pour l'ensemble de l'opération. Dans le détail, l'indemnité liée au prêt et à l'option d'achat serait de 5 millions d'euros, tandis que les bonus pourraient aussi atteindre entre 5 millions d'euros.



La Juventus de Turin ne disposerait plus des moyens pour le faire venir. Quant à l'OL, il resterait à l'affût : les Romains verraient d'un bon oeil l'idée d'un échange avec Houssem Aouar. Enfin, Feyenoord aurait également pris des renseignements.