Mercato : Balerdi proche de la sortie ?

Leonardo Balerdi pourrait quitter l'OM dans les prochaines heures.





Si l'on en croit les informations communiquées par l'After Foot de RMC, Leonardo Balerdi pourrait quitter l'OM dans les prochaines heures. Le joueur de 23 ans aurait des courtisans.



Arrivé en juillet 2020, l'Argentin a été recruté définitivement lors de l'été suivant pour 11 millions d'euros. Si le défenseur central a peiné en début de saison, il a depuis réalisé des prestations plus abouties. Son contrat porte jusqu'en juin 2026 et les dirigeants marseillais ne devraient pas le brader.



Depuis sa venue à Marseille, le natif de Villa Mercedes totalise 70 apparitions sous le maillot phocéen. Le joueur compte également 2 sélections avec l'Albiceleste.