Vente OM : Molina donne un autre prix

Romain Molina s'est à nouveau exprimé sur la vente de l'OM. Le journaliste affirme que Frank McCourt a demandé 500 millions d'euros à des émiratis intéressés, l'été dernier.





Selon les informations recueillies par Romain Molina, Frank McCourt exige 500 millions d'euros pour vendre l'OM. L'Américain aurait demandé cette somme à des Émiratis intéressés, lors de l'été 2022. "800 millions d'euros pour Lyon, on ne trouvera jamais d'acheteur ! A 400 ou 500 millions oui. C'est comme Frank McCourt. Cet été, il a réclamé 500 millions aux Émiratis. C'est sûr que ça ne s'est pas fait. Il y a la même logique entre Lyon et Marseille, et Saint-Étienne aussi. Ils réclament des fortunes. Les propriétaires de clubs en France demandent des sommes bien trop élevées", a déclaré le journaliste lors de l'émission GoneBack.



Frank McCourt a investi des sommes importantes, depuis son arrivée à l'OM. Il n'est absolument pas dit que John Textor en fasse autant à Lyon.