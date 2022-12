Equipe de France : Deschamps s'exprime clairement sur son avenir

Didier Deschamps a d'ores et déjà atteint ses objectifs, lors de cette Coupe du monde. Le sélectionneur de l'équipe de France entend prendre le temps pour réfléchir à son futur et à l'idée d'une prolongation.





En conférence de presse, Didier Deschamps a lâché quelques mots au sujet de son futur. Le coach des Bleus n'a pas encore décidé s'il prolongerait ou non : "J'ai la main, donc je déciderai. Je sais déjà tout, bien à l'avance. Non, je rigole. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour la demi-finale, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C'est très bien d'être là, c'est encore mieux d'atteindre les objectifs du président. Je veux savourer ce qu'on vient de faire, je ne pense à rien d'autre", a-t-il indiqué aux journalistes.



L'ancien entraîneur de l'OM a pour l'instant passé 137 matchs sur le banc des Bleus. Il totalise 88 succès, 26 matchs nuls et 23 défaites. Son contrat est censé se terminer le 31 décembre.