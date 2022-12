Kane : "Nous avons fait une excellente Coupe du monde"

Harry Kane a confié sa déception, en zone mixte, après le match Angleterre-France (1-2). L'attaquant de Tottenham pense que la qualification des Bleus s'est jouée à peu de choses.





Harry Kane était déçu, après Angleterre-France. L'attaquant a livré son analyse à chaud de la rencontre : "Ce (samedi) soir, nous nous sommes créé les meilleures occasions. Mais nous savons tous que les grands matches se jouent sur des détails. Et ils ont tourné en leur faveur", a expliqué l'attaquant des Spurs. Le joueur a assumé sa responsabilité, ayant manqué le penalty qui aurait permis à son équipe d'égaliser, en fin de rencontre : "Une Coupe du monde, c'est tous les quatre ans, ce n'est pas comme si nous allions avoir une nouvelle chance l'année prochaine. Mais nous avons fait une excellente Coupe du monde et tout s'est joué sur un petit détail dont je prends la responsabilité. Je ne m'inquiète pas pour l'équipe. Nous avons de grands talents et l'Euro a lieu dans un an et demi. C'est le football, c'est le sport, il faut parfois prendre les choses à bras le corps et aller de l'avant."



Âgé de 29 ans, Harry Kane a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 5 rencontres, lors de la Coupe du monde. Le natif de Londres a une chance de participer à la prochaine édition de la compétition.