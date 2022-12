Deschamps : "Je suis très fier de ce groupe-là"

L'équipe de France s'est imposée 2-1 contre les Anglais, samedi soir, en quart de finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps a souligné l'état d'esprit qui animait ses troupes.





Face aux médias, Didier Deschamps ne pouvait retenir son petit sourire, après le succès de ses joueurs face à l'Angleterre. "Il y a une force qui est là, mais cela passe avant tout par les résultats. Le match d'avant (face à la Pologne 3-1), c'était pour basculer du bon côté. Celui d'aujourd'hui est encore plus parlant. Evidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent, qui se matérialisent. Il ne faut pas perdre ça, mais il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut garder de l'humilité", a lancé le sélectionneur.





"La qualité ne suffit pas"

Le natif de Bayonne a souligné l'état d'esprit de son groupe : "Je suis très fier de ce groupe-là, de par tous les moments qu'on passe ensemble au quotidien. Cela me plaît de les voir comme cela. Et le meilleur ciment pour concrétiser tout cela, ce sont les résultats, les qualifications. La qualité ne suffit pas, dans ce groupe il y a aussi le mental, et peut-être aussi un peu l'expérience. J'ai des jeunes joueurs, il y a une force collective qui se dégage depuis le départ. Cela se joue toujours à peu de choses à ce niveau. Avoir fait basculer le match comme cela et avoir résisté jusqu'au bout, il y a besoin de cela dans une Coupe du monde."



Les Bleus joueront contre le Maroc, mercredi, pour le compte des demi-finales.