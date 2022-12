Carrasso : "Lloris et Pickford ? Il n'y a pas débat"

Pour Eurosport, Cédric Carrasso s'est confié sur l'ascension d'Hugo Lloris en Équipe de France.





Arrivé chez les Bleus une petite année après Hugo Lloris en 2009, Cédric Carrasso a vu de près l'évolution de l'actuel capitaine de l'Équipe de France. Chez nos confrères d'Eurosport, il est notamment revenu sur les débuts du portier de Tottenham : "Il arrive à une période où il y avait une fin de cycle. J'ai un souvenir précis de ses débuts. Avec Steve, ils arrivent tous les deux en même temps. Hugo avait explosé à Nice et moi, j'arrive juste après en sélection. J'ai eu la chance de voir le transfert entre Hugo et Steve qui jouait au départ. Mais Steve n'avait pas été en réussite comme il voulait. En équipe de France, c'est très difficile : il faut toujours être bon et tout de suite. Le staff a essayé de passer Hugo pour voir comme ça allait se passer, il fallait les évaluer tous les deux. Hugo a eu plus de réussite dès le départ."



L'ancien gardien de l'OM met en avant ses qualités mentales hors normes : "A ce niveau-là, on a tous les mêmes qualités. Dans les matches importants, il était de suite là. Mentalement, il a un truc en plus. Il a vécu des choses qui font qu'il a un mental hors norme. Techniquement, tout le monde est bon à ce niveau, mais c'est son exceptionnel mental qui a fait la différence."



À quelques heures d'affronter l'Angleterre, Carrasso a avoué ne pas comprendre la presse britannique qui le désigne comme le maillon faible des Bleus : "il faut rester lucide. On ne peut pas comparer l'incomparable à tous les niveaux. Au niveau de la carrière, du nombre de matches, de la sérénité... On parle d'Hugo qui va battre le record de sélections en équipe de France. Pickford, déjà, quand on le voit sur un terrain, il est tout fou-fou, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas la même approche de gardien. Après, ça faisait un moment que les Anglais n'avaient pas eu une stabilité au poste de gardien. C'est normal qu'ils valorisent ce qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Mais c'est incomparable avec Hugo, Il n'y a même pas à débattre."