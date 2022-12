Waddle : "Deschamps avait une approche analytique des matchs"

Chris Waddle s'est remémoré le Didier Deschamps qu'il a connu à l'OM, à la fin des années 80. L'Anglais se rappelle de sa façon d'analyser les matchs.





Dans L'Équipe, Chris Waddle a fait un bon en arrière pour se remémorer le joueur Didier Deschamps qu'il a connu, à l'OM. L'Anglais l'a félicité d'avoir fait une aussi belle carrière comme entraîneur : "C'était un footballeur dont tu sentais qu'il deviendrait un jour entraîneur. Il était très pro dans son attitude et il avait une approche analytique des matches. Je n'ai pas du tout été surpris qu'il réussisse dans cette reconversion et qu'il finisse pas diriger les Bleus. Bravo à lui, c'est rare de connaître une telle réussite en tant que joueur et manager", a-t-il fait remarquer.



Chris Waddle et Didier Deschamps ont joué ensemble lors des saisons 1989-1990 et 1991-1992. Le Français a été prêté à Bordeaux, en 1990-1991.