David Trezeguet aurait voulu jouer à l'OM. L'ancien buteur de la Juventus aime la passion qui entoure le club phocéen.





Interrogé par La Provence, David Trezeguet a révélé qu'il aurait voulu porter les couleurs de l'OM, durant sa carrière : "Si venir à l'OM m'aurait plu ? Oui ! Quand on aime le foot et la passion qu'il génère, Marseille fait partie des endroits qu'on aime. Le foot, c'est la passion. Marseille, c'est Marseille. C'est difficile, le public n'est pas évident, mais il est tout le temps là. J'en discutais avec Pablo Longoria quand il était à Doha. Il est conscient de cette folie qui fait partie du sang des Marseillais. Je n'étais pas au dernier Monaco-OM. Mais à chaque fois que Marseille va à Monaco, c'est la folie totale. C'est beau. Marseille, c'est unique !", a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien.



David Trezeguet a notamment défendu les couleurs de Monaco entre 1995 et 2000, puis de la Juventus entre 2000 et 2010.