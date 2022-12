Waddle : "Si l'Angleterre est éliminée, je supporterai la France"

Chris Waddle a donné son sentiment sur le match Angleterre-France. L'ancien joueur de l'OM s'attend à une partie d'échec.





Dans les colonnes de L'Équipe, Chris Waddle s'est exprimé sur le quart de finale de Coupe du monde qui va se jouer ce soir (20h00). L'ancien joueur olympien a livré une analyse pointue : "Le résultat final va peut-être dépendre du joueur qui sera le plus influent au milieu de terrain, entre (Jude) Bellingham et (Antoine) Griezmann. Mais aussi, évidemment, du face-à-face que vont se livrer Kyle Walker et Kylian Mbappé. Si ce dernier conserve le niveau qu'il affiche depuis le début de la compétition, il fera la différence, car son jeu est difficilement lisible. Tu ne sais jamais s'il va rentrer à l'intérieur, frapper ou déborder. Mais le danger, côté anglais, serait de trop se focaliser sur lui", a-t-il estimé.





"Ah non, cette fois pas de tirs au but !"

L'ancien ailier est particulièrement sensible aux forces offensives des Bleus : "La France possède de très bons dribbleurs comme (Kingsley) Coman et surtout (Ousmane) Dembélé. Lui, s'il est dans un bon jour, il risque de poser beaucoup de problèmes à Luke Shaw, avec ses qualités d'élimination et de frappe. Son souci c'est qu'il manque de régularité : lors de certains matches, Dembélé est le meilleur joueur sur le terrain, pendant d'autres matches ses passes vont en touche et il finit par être remplacé." Il ne veut en revanche pas entendre parler d'une décision aux tirs au but : "Ah non, cette fois pas de tirs au but ! Je ne veux pas entendre parler de ça (il s'esclaffe). Espérons que la décision se fasse dans le temps réglementaire et que la meilleure équipe l'emporte. Et si l'Angleterre est éliminée, je vous promets que je supporterai la France !"



Âgé de 61 ans, Chris Waddle a totalisé 62 sélections avec l'équipe d'Angleterre, entre 1985 et 1991. Il a défendu avec magie les couleurs de l'OM entre 1989 et 1992.