Angleterre-France : les compos probables

L'équipe de France affronte l'Angleterre, ce samedi, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps devrait opter pour un onze sans surprise.





Après avoir éliminé la Pologne (3-1), les Bleus affrontent une équipe de niveau plus relevé, lors des quarts de finale. L'Angleterre est en effet considérée comme l'une des favorites pour remporter la Coupe du monde. Les Anglais n'ont notamment pas fait de quartier contre le Sénégal, lors des huitièmes de finale.



Le match est programmé à 20h00 et sera co-diffusé par TF1 et beIN Sports 1. Aucun joueur de l'OM ne devrait démarrer la rencontre.



La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Giroud, Mbappé.



La compo probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden.