Pourquoi les dirigeants de Lyon sont prêts à tout pour Textor...

Dos au mur, les dirigeants de Lyon n'auraient pas d'autres choix que de se montrer patient avec John Textor, dans le dossier du rachat. Le club de Jean-Michel Aulas serait surendetté et pourrait être contraint d'emprunter de grosses sommes si la transaction n'aboutissait pas.





Dans son édition du jour, L'Équipe en dit plus sur la situation délicate dans laquelle se trouve l'OL. La formation de Jean-Michel Aulas aurait absolument besoin d'argent et serait prête à tout pour accepter l'offre de John Textor : en premier lieu, le quotidien rappelle que la proposition de l'Américain permet d'éviter la chute des actions d'OL Groupe. Si le dossier échoue, le cours dégringolera et les vendeurs perdront certainement plusieurs dizaines de millions. Mais ça n'est pas tout.



Le journal fait ensuite le point sur la situation financière lyonnaise, qui n'est pas aussi florissante que certains bilans le laissaient croire. Le besoin d'argent des Lyonnais serait vital pour le club : selon ses informations, si John Textor ne procède pas à l'augmentation du capital de 86 millions d'euros, Lyon sera contraint d'emprunter... 100 millions d'euros à un taux très élevé (15 %). Et l'OL afficherait environ 300 millions d'euros de dettes auprès de 13 établissements bancaires.



Enfin, pour finaliser le rachat de Lyon, John Textor est contraint de se faire prêter 400 millions d'euros par Ares et 100 millions d'euros par deux autres fonds américains (les 300 millions d'euros restants correspondent à des reprises de dettes). L'homme d'affaires n'investirait ainsi que 5 millions d'euros de sa poche. Autant de sommes qu'il faudra rembourser : l'avenir du club rhodanien s'annonce prospère...