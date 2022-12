Lloris : "L'exemple c'était Barthez"

Hugo Lloris a confié son admiration pour Fabien Barthez. Le capitaine des Bleus appréciait son style bondissant.





Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, Hugo Lloris s'est exprimé sur son style de jeu basé sur le mouvement. Le portier de Tottenham a donné les noms des gardiens qui l'ont inspiré : "Pendant mes années collège et lycée, en attendant que mon père vienne me récupérer chez mes grands-parents, je regardais la Ligue des champions, (Oliver) Kahn, Fabien (Barthez), (Iker) Casillas, (Gianluigi) Buffon, (Santiago) Canizares, (Peter) Schmeichel, Julio Cesar, et j'ai continué jusqu'à Lyon, où c'était à mon tour de jouer tous les trois jours et en C1. (...) Pour les déplacements, les plus forts, c'était Fabien et Iker Casillas. Ils allaient très, très vite, et Fabien a toujours eu cette façon d'attaquer, d'être un gardien dominant, avec le sens de l'anticipation. Il y avait plein de choses à prendre chez lui", a-t-il expliqué au quotidien.





"Barthez allait loin, haut, et était bondissant"

Le style de jeu de l'ancien portier de l'OM l'a marqué : "Quand j'ai démarré, il y avait une grande différence, dans le déplacement, entre un très grand gabarit et les gardiens de 1,80 m environ, comme Fabien (Barthez), Greg (Coupet) ou Teddy Richert, que j'aimais bien aussi. Aujourd'hui, (Thibaut) Courtois et (Manuel) Neuer vont très vite aussi. Buffon, lui, jouait sur l'envergure. L'exemple, c'était Barthez, parce qu'il allait loin, haut, qu'il était bondissant", a-t-il ajouté.



Fabien Barthez a défendu les couleurs de l'OM entre 1992 et 1995 (il a suivi le club en L2), puis entre 2004 et 2006. Au total, le natif de Lavelanet a disputé 228 matchs sous la tunique olympienne.