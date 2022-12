Sampaoli : "Nous aurions gagné le championnat sans le PSG"

Jorge Sampaoli est revenu sur son expérience à l'OM. Le technicien du FC Séville a apprécié son passage dans la ville phocéenne.





Sur Twitch, Jorge Sampaoli est revenu sur son passage à Marseille. Le coach argentin pense y avoir fait de belles choses : "J'ai vraiment apprécié la dernière étape de Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG, qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transférer une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente", a-t-il déclaré.



Jorge Sampaoli connait pour l'instant moins de réussite à Séville. Son équipe totalise 3 succès, 4 matchs nuls et 4 défaites en 11 rencontres, toutes compétitions confondues.