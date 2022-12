Germain ne connait plus personne à l'OM

Valère Germain a rendu visite à la délégation de l'OM, à Marbella. L'attaquant de Montpellier ne connait quasiment plus personne dans l'effectif phocéen.





Plusieurs clubs ont établi leur base à Marbella, pour leur préparation automnale. C'est le cas de Montpellier, où évolue Valère Germain. L'attaquant a rendu visite à la délégation olympienne, cette semaine. "Je ne connais plus personne hormis Dim (Payet), Val (Rongier) et Léo (Balerdi), tout a changé dans l'effectif !", a lâché l'attaquant à La Provence.



Âgé de 32 ans, Valère Germain a porté le maillot de l'OM entre 2017 et 2021. Le fils de Bruno Germain a marqué 31 buts et donné 14 passes décisives en 159 matchs, toutes compétitions confondues.