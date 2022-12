Mercato : les noms des autres clubs intéressés par Laidouni

L'OM ne serait pas le seul à s'intéresser à la situation d'Aïssa Laidouni. Des clubs anglais, Wolfsbourg et le Celtic Glasgow seraient aussi sur le coup pour le recruter, cet hiver.





Selon les informations relayées par Foot Mercato, l'OM fait face à une forte concurrence dans le dossier d'Aïssa Laidouni. Sous contrat avec Ferencvaros, le joueur serait notamment ciblé par des clubs anglais, Wolfsbourg et le Celtic. Ses dirigeants seraient prêts à le laisser partir en échange de 4 millions d'euros, une somme à la portée du club olympien.



Âgé de 25 ans, l'international tunisien (28 sélections, 1 but) dispose d'une belle expérience, puisqu'il totalise 30 matchs européens. Le milieu de terrain polyvalent n'a en revanche surtout joué que dans des championnats modestes (Roumanie et Hongrie essentiellement).