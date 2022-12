Ribalta et Longoria aux USA pour rencontrer McCourt

Javier Ribalta et Pablo Longoria se sont envolés pour les États-Unis, afin d'y retrouver Frank McCourt.





Selon les informations relayées par La Provence, Javier Ribalta et Pablo Longoria ne sont pas restés longtemps à Marbella, lieu du stage automnal de l'OM. Les deux dirigeants se sont envolés, en compagnie de Pedro Iriondo et de Stéphane Tessier, les directeurs de la stratégie et des finances, pour les États-Unis. Des réunions sont prévues avec Frank McCourt.



Pour rappel, le stage se tiendra jusqu'à dimanche, date du premier match amical programmé contre Sassuolo. Les Phocéens affronteront également Nîmes, le 19 décembre.