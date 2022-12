Friio explique le choix de Marbella

David Friio a expliqué pourquoi l'OM avait misé sur Marbella, pour sa préparation. Le directeur sportif phocéen assure que cela n'est pas seulement dû au climat.





Interrogé par L'Équipe, David Friio a commenté le choix de l'OM de miser sur les infrastructures du Marbella Football Center (MFC). Cela n'est pas seulement dû à la météo : "À Marseille, on est privilégiés en termes de climat. Mais à Marbella, en général, on a de bonnes conditions. Les infrastructures sont très correctes et c'est un peu pour ça que chaque club se bat pour venir. Ici, c'est plus vivant (par rapport à la Turquie, à Dubaï ou au Portugal), on est dans un contexte agréable. Les joueurs doivent s'oxygéner, il y a beaucoup de convivialité. On a des terrains de padel à l'hôtel. Ça permet au groupe élargi, joueurs et staff, de se retrouver au même endroit au même moment", a expliqué le dirigeant marseillais au quotidien.



Lens, Lyon, Montpellier et Nice ont fait le même choix. Ce qui fait que les joueurs marseillais croisent chaque jour certains de leurs adversaires du championnat.