Mercato : l'OM lorgne bien Laidouni

L'OM serait bien dans le coup pour recruter Aissa Ladouni, cet hiver. Le club phocéen serait même en pôle, malgré la concurrence nombreuse.





D'après les informations recueillies par l'insider de Twitter Treize013, l'OM a bien coché le profil d'Aissa Laidouni pour améliorer son entrejeu. Âgé de 25 ans, le milieu de terrain évolue à Ferencvaros, où son contrat est censé prendre fin en juin 2023. Cette saison, le joueur a disputé 23 rencontres, pour 2 buts et 4 passes décisives. Les dirigeants phocéens seraient les mieux positionnés pour obtenir son renfort, cet hiver.



Le natif de Montfermeil a participé à la Coupe du monde avec la Tunisie (28 sélections, 1 but). Le joueur a pris part aux 3 rencontres de la phase de groupes et a notamment participé au succès de sa sélection contre la France.