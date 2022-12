Haise : "L'OM ? Ca ne va pas changer grand-chose"

Franck Haise s'est exprimé sur le fait que Lens et l'OM partagent le centre d'entraînement de Marbella. Le technicien nordiste n'y voit pas d'inconvénient.





Interrogé par les journalistes sur la proximité entre les délégations de Lens et de l'OM, à Marbella, Franck Haise a indiqué n'y voir aucun souci : "On savait qu'il y aurait de la présence que ce soit de clubs français, mais aussi étrangers sur les différents sites de Marbella. Ce site est connu pour accueillir du monde notamment en période hivernale. Les autres clubs voient nos matches, on voit les leurs. Cela ne va pas changer grand-chose. Ce qui compte c'est qu'on se retrouve entre nous, qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions avec des températures clémentes même s'ils annoncent de la pluie dans les prochains jours", a confié le technicien du RCL.



Pour rappel, Lens occupe pour l'instant la 2e position du classement de Ligue 1. Les hommes de Franck Haise sont parvenus à battre l'OM au Stade Orange Vélodrome, le 22 octobre dernier.