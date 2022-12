Gignac a appelé Giroud pour le féliciter

André-Pierre Gignac suit de près le parcours de l'équipe de France, lors du Mondial, depuis Monterrey. L'attaquant des Tigres a félicité Olivier Giroud, suite au record qu'il a battu.





En conférence de presse, Olivier Giroud a révélé avoir été contacté par l'ancien joueur de l'OM, après qu'il ait battu le record de Thierry Henry. Les deux attaquants sont amis : "J'étais à table, il était tard, et je reçois un appel en Face Time. J'ai vu que c'était Dédé (Gignac), j'ai donc décroché. Je voulais voir sa bonne tête qui me manque. Ça me rappelle nos souvenirs à l'Euro 2016, qu'on a passé ensemble. Dédé, c'est un pote et quelqu'un que j'estime beaucoup. On est toujours en contact et il a tenu à me féliciter en direct", a-t-il expliqué.



Âgé de 37 ans, André-Pierre Gignac continue de faire les beaux jours des Tigres, au Mexique. Le natif de Martigues a inscrit 11 buts et donné 3 passes décisives en 20 matchs, cette saison.