L'OM a retrouvé Lens à Marbella

Lens et l'OM travaillent leur condition physique dans le même centre d'entraînement, à Marbella. Et ils ne sont pas les seuls, Montpellier, Nice et le Standard de Liège sont également dans la place.





Les Phocéens ont loin d'être les seuls à avoir pensé à s'installer à Marbella pour travailler dans l'optique de la reprise de la Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor ont croisé les Lensois, ce début de semaine. Outre Franck Haise, qui s'est entretenu avec Igor Tudor, Seko Fofana et Florian Sotoca ont échangé avec Dimitri Payet et Valentin Rongier.



Montpellier, Nice et le Standard de Liège ont également pris leurs quartiers dans le sud de l'Espagne.