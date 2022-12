Vente OM : un élu se lâche sur les rumeurs

Anthony Krehmeier, maire des 2es et 3es arrondissements de Marseille, s'est exprimé sur la possibilité que l'OM soit bientôt vendu. L'élu assure que la mairie n'a eu aucun contact avec des investisseurs potentiels.





Interrogé lors de l'émission Débat Foot Marseille, Anthony Krehmeier, le maire des 2es et 3es arrondissements de Marseille, a commenté les rumeurs concernant des liens entre la mairie et de potentiels futurs acquéreurs. L'élu a assuré que ça n'était pas le cas : "Jamais personne n'est venu aux renseignements. On en blague souvent, je vous jure qu'il n'y a rien. Si c'est que sur le club, je crois que Gaudin a su que le club a été vendu à McCourt le matin et à 14 heures McCourt était dans le bureau quoi. Moi je n'ai aucune info, quand on parle du stade c'est absolument parce qu'il y a des saoudiens qui sont venus lui dire. Il n'y a rien, pas de message caché, c'est normal que le maire de Marseille défende les intérêts des Marseillais, donc il y a un rapport de force. Mais non, il n'y a aucune discussion, rien", a-t-il déclaré.



Sur Twitter, des comptes continuent d'alimenter les rumeurs sur la possible vente de l'OM.