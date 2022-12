Boudjellal menace de déclarer forfait contre l'OM

Sur BFM Toulon, Mourad Boudjellal a menacé de déclarer forfait contre l'OM dans l'espoir d'obtenir gain de cause.





Depuis une dizaine de jours, Mourad Boudjellal fait beaucoup de bruit dans la presse pour s'insurger contre le refus de la FFF de disputer le 32ème de finale de Coupe de France entre Hyères et l'OM à Mayol.



Sur les antennes de BFM Toulon, il en a rajouté une couche en menaçant de déclarer forfait : "On voulait organiser cette fête du football dans le Var ou au Vélodrome. Parce que cela serait une fête du football pour nos joueurs. Sinon, on déclarera forfait. Je ne peux pas comprendre que, aujourd'hui, on prive l'ensemble des Varois alors qu'ils se proposaient de faire une fête avec ce match, à cause d'une infime minorité. Une minorité qu'il est assez facile, à mon sens, de localiser et de neutraliser. C'est un peu le rôle de l'État quelque part. Ceux-là ne peuvent pas faire la loi et priver l'énorme majorité de fans et des supporters de football varois de voir l'OM. D'autant que l'OM, on l'a déjà reçu à Mayol, il y a moins de dix ans et cela s'était très bien passé. Le stade était plein. Je n'accepte pas que les pouvoirs publics baissent les bras face à des voyous. Ce n'est pas possible."



Mayol avait en effet reçu l'OM... pour un match caritatif moitié rugby, moitié football. Une comparaison encore bien choisie de la part du président du club de National 2 qui ne plaide pas vraiment sa cause.