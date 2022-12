Mercato : l'OM entre dans la danse pour Zaha

L'OM aurait fait part de son intérêt pour Wilfried Zaha (Crystal Palace), dans l'optique de l'été prochain. Pablo Longoria entend apparemment prendre part à la bataille pour sa signature.





Selon les renseignements communiqués par 90min, l'OM fait partie des clubs intéressés par Wilfried Zaha, dont le contrat avec Crystal Palace se termine l'été prochain. Pablo Longoria aurait récemment indiqué son intérêt pour le joueur et les discussions devraient se poursuivre en janvier, lorsque la réglementation l'autorisera. L'opération devrait être difficile à conclure : le PSG, Monaco, Leipzig, le Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United et Tottenham seraient dans le coup pour le recruter.



Âgé de 30 ans, l'international ivoirien (après avoir porté le maillot anglais à 2 reprises) évolue au poste d'attaquant. Il totalise 89 buts et 75 passes décisives en 443 matchs sous la tunique des Eagles.