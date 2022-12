Suarez s'exprime sur son départ

Via son compte Instagram, le Colombien a réagi à son départ de l'OM.





Hier, l'OM a officialisé le départ de Luis Suarez vers Almeria, actuel 14ème de Liga. L'attaquant colombien, arrivé sur la Canebière cet été, est prêté avec option d'achat pour environ 8 millions d'euros. Une clause qui s'activera seulement si le club espagnol parvient à se maintenir dans l'élite à l'issue de la saison.



Malgré une expérience qui a tourné court en France, Luis Suarez a préféré retenir le positif de son passage en Ligue 1 dans un message publié sur son compte Instagram : "Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j'ai eu l'occasion de jouer dans l'un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n'oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous mes coéquipiers pour le soutien et la confiance qu'ils m'ont accordée au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout."



En 11 matchs disputés avec l'OM, l'ancien joueur de Grenade a marqué 3 buts et a donné 1 passe décisive et n'a jamais montré qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire.