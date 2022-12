La vente de Lyon à John Textor parait sur le point d'aller dans le mur. L'action d'OL Groupe dégringole.





Le feuilleton lié à la vente du club de Jean-Michel Aulas est sur le point de prendre fin. Sauf surprise, l'ultimatum fixé à ce mercredi soir devrait sceller les discussions avec John Textor. L'inquiétude des détenteurs des actions du club rhodanien était palpable, mardi : ayant fraichement repris sa cotation, l'action d'OL a perdu 15 % de sa valeur en quelques heures. Romain Molina a quant à lui indiqué que des groupes se tenaient à l'affût pour profiter de la situation et racheter le club à moindre coût, un peu plus tard.



Jean-Michel Aulas, Pathé et IDG Capital pourraient donc ne pas obtenir les sommes qu'ils souhaitaient, pour céder leurs actions. Une situation qui pourrait avoir un impact sur les ambitions manifestées par le club pour la fin de saison. Pour rappel, l'opération impliquait le versement de 800 millions d'euros, dont 330 millions d'euros pour le rachat des actions, 350 millions pour la reprise de la dette et 86 millions pour l'augmentation du capital.



La galaxy Aulas parait doucement s'effriter.