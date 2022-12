Mercato : l'Atalanta attend 7 ME pour Malinovskyi, cet hiver

L'Atalanta ne demanderait finalement que 7 millions d'euros cash, cet hiver, pour laisser partir Ruslan Malinovskyi. Le club italien souhaiterait toutefois compenser avec des bonus compris entre 8 et 11 millions d'euros.





D'après le journaliste Fabio Gennari, l'Atalanta a finalement fixé son tarif à 7 millions d'euros cash cet hiver, pour Ruslan Malinovskyi. La formation italienne attendrait en revanche des bonus importants, compris entre 8 et 11 millions d'euros. Le montant total pourrait donc atteindre être 15 et 18 millions d'euros. Une somme considérable pour un élément dont le contrat est censé prendre fin en juin.



L'exigence du club italien parait pour l'instant avoir découragé l'OM. D'autant que l'international ukrainien joue peu et est rarement décisif, cette saison.