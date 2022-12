Mercato : Ruben Blanco vers la sortie

Ruben Blanco ne devrait pas rester à l'OM, au terme de la saison. Le portier devrait retourner au Celta Vigo, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2027.





Selon les renseignements obtenus par Estadio Deportivo, Ruben Blanco devrait revenir en Liga, à la fin de l'exercice. Le gardien de but ne dispose pas de suffisamment de jeu et les dirigeants olympiens n'auraient pas l'intention de le retenir. Le joueur est engagé jusqu'en 2027 avec le Celta Vigo.



Prêté à l'OM l'été dernier, Ruben Blanco n'a disputé que 3 rencontres sous le maillot phocéen. Igor Tudor et les dirigeants marseillais pourraient miser sur Simon Ngapandouetnbu pour l'avenir.